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İngiltere gıda enflasyonunu dizginleyemiyor! Başbakan tavan fiyat isteyecek!

İngiltere gıda enflasyonunu dizginleyemiyor! Başbakan tavan fiyat isteyecek!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında perakendecilerden süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulanmasını isteyeceği belirtildi.

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İngiliz Telegraph'ın haberine göre, Sunak'ın ekibi bazı temel gıda ürünlerine "mümkün olan en düşük" tavan fiyatın uygulanmasını sağlamak amacıyla bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

Fransa'daki benzer bir uygulamadan yola çıkılarak oluşturulduğu aktarılan plan, süpermarketlerin gönüllü katılımına dayalı olacak.

Bu kapsamda Sunak, son dönemde enflasyonun ana kaynağı haline gelen gıda fiyatlarını kontrol altına almak ve hayat pahalılığının önüne geçmek için marketlerden ekmek ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını dondurmalarını isteyecek.

İngiltere'de geçen hafta açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi. Martta enflasyon yüzde 10,1 olmuştu.

Enflasyondaki düşüşe karşın gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etti. Martta yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da gıda fiyatlarının hala çok hızlı yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." değerlendirmesini yapmıştı.

İngiliz hükümeti enflasyonun yüzde 2'ye çekilmesini ve bu seviyede tutulmasını sağlamayı amaçlarken, İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında 11 Mayıs'taki toplantısında üst üste 12. kez faiz artırarak faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkarmıştı.

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