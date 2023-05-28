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Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi aştı

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi aştı

Başkentteki barajlarda geçen yıl 28 Mayıs'ta yüzde 41,21 olan genel doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41,61 olarak kaydedildi.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk miktarı, 28 Mayıs 2022'de 653 milyon 7 bin metreküp ile yüzde 41,21 seviyesinde iken bu yılın aynı gününde 660 milyon 144 bin metreküpe yükselerek yüzde 41,61 olarak ölçüldü.

Kente içme suyu sağlayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Kesikköprü, Eğrekkaya, Peçenek, Türkşerefli, Uludere, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarındaki aktif kullanılabilir su miktarı, geçen yıl 28 Mayıs'ta 461 milyon 590 bin metreküp olarak ölçülürken bugün itibarıyla 471 milyon 187 bin metreküpe yükseldi.

- "Suyumuzu tasarruflu kullanma çağrımı yineliyorum"

Verileri AA muhabirine değerlendiren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, son aylardaki yağışların barajlardaki doluluk oranına katkı sağladığını belirtti.

Başkentte her geçen gün artan nüfus nedeniyle içme ve kullanma sularına olan talepte artış yaşandığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Önümüzde haziran, temmuz ve ağustos ayları var. Havalar ısınacak ve buharlaşma artacak. Dolayısıyla bu faktörler göz önüne alındığında 'Suyumuzu tasarruflu kullanalım' çağrımı yineliyorum. Ayrıca tasarruflu su kullanımı konusunda ailelere de bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki her zaman ilk eğitim ailede başlar. Çocukların ailelerinden alacakları tasarruflu su kullanımına yönelik eğitiminin topluma ve gelecek nesillere büyük katkı sunacağına inanıyorum.

Arıtma tesislerinde insani tüketim amacıyla arıtılarak hazırlanan içme sularının, tarımsal sulama amacıyla kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hobi bahçeleri ve tarım arazilerindeki su tüketim yoğunluğundan dolayı köy merkezlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yağışların az olduğu yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hobi bahçeleri, yağmur suyu sarnıcı veya damlama sulama sistemi kullanılarak sulanmalıdır."

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