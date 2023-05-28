Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi

Çin’in ürettiği ilk yolcu uçağı C919, ilk uçuşunu Shanghai ile başkent Pekin arasında gerçekleştirdi.

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Pazar günü erken saatlerde Shanghai’dan kalkan 164 koltuklu uçak, 130 yolcu ile birlikte yaklaşık 3 saatlik bir uçuşun ardından Pekin’e başarılı bir iniş yaptı.

Çin Ticari Havacılık Kurumu’ndan (COMAC) yapılan açıklamada, Airbus ve Boeing gibi Batı yapımı tek koridorlu jetlerin üstünlüğünü kırmak amacıyla yapılan uçaktan 5 sene içinde yılda 150 adet üretim planlandığı ve şimdiden bin 200’den fazla sipariş alındığı belirtildi.

Yolcu uçağının motor ve elektronik sistemleri Batı parçalarından oluşurken birkaç yıl önce C919 uçağının maketinin kokpitine oturan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, projeyi Çin’in en yenilikçi başarılarından biri olarak nitelendirmişti.