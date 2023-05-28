Oy verme süresi doluyor! Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı: "Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..."

Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kalırken bugün sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona erecek. 2.turda sandık başına giden seçmene seslenen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çağrıda bulunurken "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için katılım oranının düşük olduğu yorumları yapılırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak vatandaşlardan oy kullanmaya gitmelerini istedi.

"Üşenme, oyunu kullan"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..." ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

"Halkın sağ duyusuna güveniyorum"



Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.