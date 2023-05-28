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Bodrum'da bir hasta sedyede oksijen tüpüne bağlı oyunu kullandı

Bodrum'da bir hasta sedyede oksijen tüpüne bağlı oyunu kullandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda bir hasta, ambulansla getirildiği okulda oksijen tüpüne bağlı olarak sedyede oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, oy kullanacağı Gümüşlük Mahallesi'ndeki Kemal Durmaz İlkokulu'na ambulansla getirildi.

Sedyeyle ambulanstan indirilen Topçuoğlu, oksijen tüpüne bağlı olarak 1197 numaralı sandıkta oy verdi.

Topçuoğlu, sabahtan bu yana heyecanla oy kullanmayı beklediğini ifade etti.

Hasta kadın, oy kullandıktan sonra diğer seçmenler ve görevlilerce alkışlandı.

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