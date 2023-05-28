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Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum

Oyunu kullanan Muharrem İnce: Köyüme dinlenmeye gidiyorum

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile oyunu kullandı. Bir açıklama yapan İnce, "Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim.

"Kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı..."

İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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