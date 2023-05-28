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Eski CHP Çınarcık İlçe Başkanı'nın 2 zarf attığı sandıkta tutanak tutuldu! İptal edilecek

Eski CHP Çınarcık İlçe Başkanı'nın 2 zarf attığı sandıkta tutanak tutuldu! İptal edilecek

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin sandığa iki zarf attığı tespit edildi. Durum tutanak altına alınırken, oy sayımında bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.

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Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu 1033 numaralı sandıkta oy kullanan eski CHP Çınarcık İlçe Bakanı Mustafa Deveci, sandığı iki tane birden zarf atması üzerine, duruma AK Partili sandık müşahitleri itiraz etti.

Rastgele bir zarf seçilerek iptal edilecek

Sandık kurulu başkanı durumla ilgili tutanak tuttu. Alınan bilgiye göre, sandık oy sayımı sırasında rastgele bir zarf seçilerek imha edileceği öğrenildi.

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