BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Hacıhalil Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücuduna kurşun isabet eden M.E.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan M.E.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, M.E.T'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oyunu kullanan Sinan Oğan'dan bomba sözler: Hepsini kınıyorum bu seçim...
Oyunu kullanan Sinan Oğan'dan bomba sözler: Hepsini kınıyorum bu seçim...
Asiana Airlines, uçağın kapısının açılmasının ardından acil çıkış koltuklarına bilet satışını durdurdu
Asiana Airlines, uçağın kapısının açılmasının ardından acil çıkış koltuklarına bilet satışını durdurdu
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma!
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma!
Azerbaycan bağımsızlığının 105. yılını kutluyor
Azerbaycan bağımsızlığının 105. yılını kutluyor
Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü
Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı: Türk milleti ABD'nin planlarını bozacaktır
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı: Türk milleti ABD'nin planlarını bozacaktır
Meteoroloji’den 5 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Meteoroloji’den 5 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Meksika Peru ile ilişkilerini askıya aldı
Meksika Peru ile ilişkilerini askıya aldı
Bursalı genç çift oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı
Bursalı genç çift oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı
Aydın’a meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Aydın’a meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Edirne'de Marmara Bölgesi'nin en büyük huzurevi inşa ediliyor
Edirne'de Marmara Bölgesi'nin en büyük huzurevi inşa ediliyor
Ticaret Bakanı Muş, oyunu Samsun'da kullandı
Ticaret Bakanı Muş, oyunu Samsun'da kullandı