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Ticaret Bakanı Muş, oyunu Samsun'da kullandı

Ticaret Bakanı Muş, oyunu Samsun'da kullandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Samsun'da kullandı.

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Muş, oyunu kullanmak için İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na geldi.


Oyunu 1039 numaralı sandıkta kullanan Muş, daha sonra okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Seçime katılımın gayet iyi olduğunu belirten Muş, "Huzur içerisinde bir oy kullanma dönemi geçiriyoruz. Sandıklar kapandıktan sonra hızlı şekilde neticeleri alırız. Milletin iradesi, Türkiye'nin 2028'e kadar hükümeti tecelli etmiş olur. Şu an söz, milli iradede. Hepimiz çıkacak kanaate ve iradeye saygı duyacağız. Şimdi tek pusula ve iki aday var. Onun için birkaç saat içinde sonuçlar açıklanır." ifadelerini kullandı.

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