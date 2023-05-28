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Mustafa Varank, oy kullanmaya Hatice Teyze ile birlikte gitti

Mustafa Varank, oy kullanmaya Hatice Teyze ile birlikte gitti

Bakan Mustafa Varank, birinci turda rahatsızlığı nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Togg'la evinden alarak sandığının bulunduğu okula getirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Bursa'da oy kullandı.

Varank, yürüme güçlüğü çektiği için ilk seçimde oy veremeyen 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Anadolu rengi Togg'la Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinden alarak Şehit Bkm. Onb. Tolga Taştan İlkokulu'na getirdi.

Bakan Varank, tekerlekli sandalyeye bindirdiği Sevinç'i, oy kullanacakları 3148 numaralı sandığın olduğu sınıfa kadar götürdü. Yanında eşi ve torunu da bulunan Sevinç, oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra aynı sandıkta oyunu kullanan Varank, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurdun dört bir yanında vatandaşların sandığa gittiğini söyledi.

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Varank, "Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Milletimizin takdirinin üzerinde hiçbir takdir yoktur. Bu manada bugün sandığa giden vatandaşlarımız da önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeni cumhurbaşkanlarını seçmiş olacaklar. İnşallah en güzel netice sandıktan çıkacak. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Varank, "Bir oydan ne olur?" düşüncesinde olmadan herkesin mutlaka sandığa gidip tercihini yapması çağrısında bulundu.

Seçmenin aziz olan oylarını kullanmalarının vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Varank, "Burada da biz hem Belediye Başkanımızla hem partimizden, teşkilatımızdan arkadaşlarımızla geldik, görevimizi yaptık. Demokrasi sağlıklı işlediğinde en güzel neticeleri ortaya çıkarıyor. Bu manada da her partiden arkadaşlarımız, sandık kurullarında müşahit arkadaşlarımız, üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. İnşallah en güzel neticeyi sandıktan çıkmış şekilde göreceğiz." diye konuştu.

Oy kullanmaya Hatice Sevinç'le geldiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmaları vesilesiyle Bursa'yı sokak sokak, cadde cadde gezerken Koza Han'da denk geldiğimiz genç arkadaşlarımız bize şöyle bir sitemde bulundu. Dediler ki 'Bizim ninemiz oy kullanmak istedi ama biz onu sandığa götüremedik.' Biz de kendilerine bir söz vermiştik. Dediğimiz gibi her bir vatandaşımızın oyu çok değerli, çok aziz. Hatice teyzemizi de Togg ile oy kullanmaya getirdik. Biraz önce oyunu kullandı. Mütebessim çehresinden bundan ne kadar memnun olduğunu da görmüş olduk."

Bakan Varank, daha sonra Hatice Sevinç'i evine bıraktı.

Varank'a Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

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