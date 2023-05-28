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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek

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Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.

Gençler Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan.

Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.

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