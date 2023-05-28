DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oyunu kullandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." dedi.

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Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.10'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, seçimin ikinci turunun ülke ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi.

Babacan, seçmenlere mutlaka sandık başına gitmesi ve iradesini ortaya koyması çağrısında bulundu.

Sandık görevlilerinin seçim işlemleri sona erene kadar görevinin başında olmalarını isteyen Babacan, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." dedi.