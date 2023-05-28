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İstanbul'un 'doğu kapısı' ve 'batı kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor! Kaç kişi sandık başına gidecek?

İstanbul'un 'doğu kapısı' ve 'batı kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor! Kaç kişi sandık başına gidecek?

 Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeyi sürdürüyor.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. 

İstanbul'un "doğu kapısı" Tuzla ile "batı kapısı" Silivri'de de oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Tuzla'da 208 bin seçmen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için 33 okulda kurulan 563 sandıkta oy kullanacak.

Silivri'de 151 bin 415 seçmen, Marmara Cezaevi'ne kurulan sandıklar dahil toplam 440 sandıkta cumhurbaşkanını seçmek için demokratik hakkını yerine getirecek.

Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

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