LGS'ye girecek adaylara hayati uyarı! LGS 2023 ne zaman yapılacak, 2020 LGS soruları neden önemli?

1 milyon 250 bin öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) son bir hafta kaldı. 4 Haziran 2023 günü yapılacak olan LGS'de, Kahramanmaraş depremi nedeniyle 8. sınıf kinci dönem konularından soru sorulmayacak. Uzmanlar, sınava girecek öğrencilere son haftada eksik konularını tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. LGS'ye girecek öğrenciler son haftayı nasıl geçirmeli?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik olarak yapıldığı sınava bu yıl 8’inci sınıfa giden yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrenci girebilecek. Adaylar sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini ise e-okul üzerinden öğrenebilecek. Giriş belgeleriyse elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. Onaylandıktan sonra da öğrencinin sırasında hazır bulundurulacak.

İkinci dönem konuları sorulmayacak

MEB, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınavda bu yıl ikinci dönem konularının yer almayacağını açıklamıştı. "Bu yılki sınav beklendiği kadar kolay olmayacak. Sonuçta bu bir sıralama sınavı, sadece ilk dönem konuları sorulacak diye hafife almayın” diyen Eğitim Uzmanı Onur Soğuk'tan çok önemli uyarı geldi.

2020 LGS sınav sorularını özellikle inceleyin

Sınava girecek adayların 2020 yılında yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavı mutlaka incelemeleri gerektiğini belirten Soğuk, çünkü o yıl da pandemi nedeniyle yine 8’inci sınıfın ikinci döneminden soru sorulmadığının altını çizdi. İşte son düzlüğe girilen LGS’ye bir hafta kala yapılması gerekenler:

LGS'ye gireceklere hayati öneriler...

Sınav herkes için zor olacak: Konuların azlığı soru hazırlayanları daha fazla detay soru sorulmasına neden olacak. En önemli nokta eksik konularınızı tamamlamak. Son günlerde daha çok soru çözümüne ağırlık verin. Özelikle de farklı yapıda soru çözmeye dikkat edin. Sınavda genel bir zorluk varsa bu herkese yansıyacak. Sınav gününe sayılı gün kala başarınızı destekleyecek şekilde bu günleri verimli geçirin.

Sınav sabahına göre uyanmaya çalışın: Koca bir yılı ve özellikle sınavdan önceki son ayları yüksek tempoda geçirdiniz. Adeta bir maraton koştunuz ve oldukça yoruldunuz. Bu süreçte uykusuz kaldınız, ders çalışarak sabahladınız. Uyku düzeniniz epey bozuldu. Ancak sınav sabahı erken kalkmanız gerekecek. Bu son 1 haftada kendinizi sınav saatine göre uyanmaya alıştırın.

Her gün sınav sabahına göre kahvaltı yapın: Kahvaltı günün en önemli öğünü. Hele ki LGS, YKS gibi uzun saatler süren sınavlara girmeden önce dengeli ve yeterli beslenmek çok önemli. Sınav süresini hesap ederken sınav alanına ulaşım ve sınavı bekleme sürenizi de göz önünde bulundurmalısınız. Sınava gidiş, bekleyiş ve sınav süresinin toplamı kadar süre için beslenin. Sınavdan önceki günlerde sınav günü besleneceğiniz şekilde beslenmeniz beklenmedik bağırsak hareketliliğinin de önüne geçecektir.

Her gün nefes egzersizi yapın: Nefes egzersizlerinin ne denli önemli olduğu ve stresle başa çıkmada ne kadar etkili olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Nefes çalışmak için hala vaktiniz var. Bugünden itibaren gün içerisinde birkaç kez nefes egzersizi yaparak yeni bir rutin geliştirebilirsiniz. Sınav öncesi veya sınav anında stres yaşadığınızda nefes çalışması yaparak stresinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Uyumadan önce ve uyanır uyanmaz bunu yapın: Uyku öncesi neye maruz kalıyorsak gece boyunca zihnimiz bu bilgiyi daha fazla önemsiyor. Güne başlarken de aynı şey geçerli. Dinlenmiş, berrak zihin uyanır uyanmaz neye maruz kalırsa onu daha kaliteli şekilde işliyor. Dolayısıyla bütün gün ders çalışıp uyumadan önce sosyal medyada dolaştığınızda zihniniz son gördüğünüz içeriklere odaklanıyor. Sabah kalktığınızda da berrak zihin ilk neyle karşılaşırsa onu işlemliyor. Bu nedenle sınav öncesi süreçte uyumadan önce ve sabah kalkar kalkmaz öğrenmekte zorlandığınız bilgileri gözden geçirmenizi öneririz. Kısa notlar aldığınız, formüllerin, hatırlatıcıların olduğu kağıtları baş ucunuzda tutabilirsiniz. Uyumadan önce ve uyanır uyanmaz bu bilgileri tekrar edebilirsiniz.

Sınava gireceğiniz okulu ziyaret edin: Sınav günü rahat olabilmek, beklenmedik aksiliklerle uğraşmamak için sınavdan önce gerekli tedbirleri almak avantaj sağlar. Bu tedbirlerden en önemlisi de sınav salonunun önceden ziyaret edilmesidir. Özel araç ile ulaşım sağlamayacaksanız hangi ulaşım yöntemiyle gidebilirsiniz, kullanacağınız araçlara ne sıklıkta erişebiliyorsunuz öğrenmelisiniz. Toplu taşıma kullanacaksanız ineceğiniz yerle sınav salonu arasındaki yürüme mesafesini de deneyimlemiş olacaksınız. Böylece evden çıkış sürenizi netleştirebilir, ulaşım alternatiflerinizi erkenden belirleyebilirsiniz. O gün trafik yoğunluğu olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

Sınav günü ihtiyaçlarınızı önceden hazırlayın: Sınavda nelere ihtiyacınız olacağı ve mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekenler sınav giriş kağıdında yer almaktadır. Kağıdınızı kontrol ederek bugünden itibaren eşyalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hazırlıklarınızı tamamladığınızda bir kontrol listesi çıkarmanızı öneririz. Bu kontrol listesinde hazırladığınız ve o gün yanınıza alacağınız her şey bulunsun. Evden çıkmadan önce listenizi kontrol edin ve eksiksiz şekilde yola çıkın.