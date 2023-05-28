5 kenti sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı

5 kenti sağanak vurdu. Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı. Bilecik'in İnhisar ve Bozüyük ilçelerinde de şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı ekili arazilerde, köy yollarında hasar oluştu. İzmir ve Denizli'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

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5 kenti sağanak vurdu. Sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı. Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bilecik de sağanaktan etkilendi

Bilecik’in İnhisar ve Bozüyük ilçelerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı ekili arazilerde, köy yollarında hasar oluştu.

İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde bastıran sağanak yüzünden su baskını yaşanan Söğüt-İnhisar kara yolu köy ayrımında hasar meydana geldi. Bölgede, AFAD, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

15 hayvan öldü

Bozüyük ilçesi Kovalıca köyünde de etkili olan yağış sonrası Celalettin Akkuş’a ait ağıl çöktü. Ağılda bulunan küçükbaş hayvanlardan 15’i telef oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı.

Kiraz bahçeleri hasar gördü

Denizli’nin Honaz ilçesinde de dolu, başta kiraz bahçeleri olmak üzere tarım arazilerine zarar verdi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, bazı ağaçlardaki meyveler ve yapraklar döküldü.

Çankırı’da da benzer görüntüler vardı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve ahırları su bastı. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Türbaşı köyünde 3 ev ile bazı ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü.