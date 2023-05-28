Diyanet çalışanları isyan etti maaş promosyonu için geri adım atıldı! Faiz veren bankalardan da teklif alınacak

DİYANET İşleri Başkanlığı, maaş promosyonları için sadece faizsiz işlem yapan katılım bankalarından teklif almıştı. Promosyonları düşük kalan Diyanet çalışanları itiraz etti. Diyanet, bundan sonra faizli işlem yapan bankalardan da promosyon teklifi alınmasına karar erdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katılım bankalarıyla imzalanan ve diğer kamu kurumlarına göre oldukça düşük kalması nedeniyle personelin tepki gösterdiği promosyon tutarlarına ilişkin yeni “tavsiye kararı” alındı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Diyanet-Sen’in gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda, bir sonraki promosyon sürecinde tüm bankalardan teklif alınması kararlaştırıldı.

Mahkeme iptal etti, Danıştay kabul etti

2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Başkan Ali Erbaş ile personelin arasını açtı. Sendikaların girişimiyle konu mahkemeye taşındı. Mahkeme bu kararı iptal etse de konu Erbaş’ın talimatıyla Danıştay’a taşındı. Danıştay ise Diyanet'i haklı buldu.

Nisan ayı toplantısında karar çıktı

Diyanet’teki yetkili sendika Diyanet-Sen ise konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündemine taşıdı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erbaş’a yakın isimlerden olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç’in de katıldığı toplantıda, Erbaş’ın ısrarından geri adım atmasına neden olacak bir “tavsiye kararı” alındı.

Diyanet'in faizle imtihanı bitmedi

Alınan tavsiye kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması da imza altına alındı. İmza altına alınan karar gereği bundan sonraki promosyon anlaşmalarında sadece faizsiz bankacılık yapan kurumlardan değil, tüm bankalardan promosyon teklifi alınacak. Diyanet'in parasını faizi yatırıp faiz alması eleştiri konusu oluyordu.