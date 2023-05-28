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Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da sandığa koştular

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da sandığa koştular

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

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Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı.

Nüfusu 10 bin 348 olan Gökçeada'da 28 sandıkta kayıtlı 7 bin 764 seçmen, 3 bin 120 kişinin yaşadığı Bozcaada'da 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 691 seçmen bulunuyor.

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