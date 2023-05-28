Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında duygu dolu anlar

Depremlerin en büyük hasara neden olduğu Hatay’da oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar, duygusal anlar yaşadı.

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Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, Hatay'da başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 167 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.

Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı.

Hatay’da ilk seçimde 1 milyon 62 bin 886 seçmenden, 883 bin 992’si oy vermişti.

"Oyumu kullanmaya geldim"

Oyunu kullanan Mehmet Şahut, "Mersin Anamur’dan oyumu kullanmak için geldim. Şehrimi bu şekilde gördüğüm zaman daha kötü oluyorum. Zor durumda olduğum halde oyumu kullanmaya geldim. İnşallah memleketim düzelir, buna inanıyorum" dedi.