BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında duygu dolu anlar

Depremlerin en büyük hasara neden olduğu Hatay’da oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar, duygusal anlar yaşadı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, Hatay'da başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 167 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. 

Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı.

Hatay’da ilk seçimde  1 milyon 62 bin 886 seçmenden, 883 bin 992’si oy vermişti.

"Oyumu kullanmaya geldim"

Oyunu kullanan Mehmet Şahut, "Mersin Anamur’dan oyumu kullanmak için geldim. Şehrimi bu şekilde gördüğüm zaman daha kötü oluyorum. Zor durumda olduğum halde oyumu kullanmaya geldim. İnşallah memleketim düzelir, buna inanıyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Milletvekili seçimi kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Vekiller kayıt yaptırıyor ama...
Milletvekili seçimi kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Vekiller kayıt yaptırıyor ama...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Polis çevirmesinde adına ölüm belgesi düzenlendiğini öğrendi
Polis çevirmesinde adına ölüm belgesi düzenlendiğini öğrendi
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan 1579 çevreci gözaltına alındı
Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan 1579 çevreci gözaltına alındı
Tanju Özcan'dan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Tanju Özcan'dan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
İran ile Taliban güçleri arasında çatışma: 2 ölü
İran ile Taliban güçleri arasında çatışma: 2 ölü