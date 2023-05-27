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Rachid Ghezzal takımdan ayrılabilir

Rachid Ghezzal takımdan ayrılabilir

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

Cezayir basınından Fennec Football'un haberine göre; siyah beyazlı takımdaki ilk iki yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş Yönetimi'ni zorladığı ve futbolcunun satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü. Haberde yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal'ın yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maç forma giyerken 2 gol attı, 3 asist yaptı.

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