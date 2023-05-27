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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yaşanan terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu’nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntümüzü paylaşıyor, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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