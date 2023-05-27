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İstanbul Maslak’ta bir kamyon alev alev yandı

İstanbul Maslak’ta bir kamyon alev alev yandı

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde kapalı kasa kamyon seyir halindeyken lastik kısmında yanma oldu. Şoför, diğer sürücüler tarafından uyarılması üzerine durdu ancak kamyonet alev alev yandı. İşçilerin yangın tüplü müdahalesiyle alevler söndürüldü.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı kasa kamyonun seyir halindeyken lastiğinde yanma başladı. Şoförü diğer sürücülerin uyarması üzerine araç durdu.

Ancak lastikte başlayan yanma, bir anda kamyonun her tarafını sardı. Olayı gören çevredeki inşaattaki işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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