BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ege bölgesinde 3 ilde yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Ege bölgesinde 3 ilde yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Abone ol

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Mayıs 2023 Pazar günü bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram düşebileceği ön görülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kişi öldü
Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kişi öldü
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Trabzon'da Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü
Trabzon'da Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü
İsrail'de muhalefet, hükümet karşıtı kitlesel protestoları canlandırmayı değerlendiriyor
İsrail'de muhalefet, hükümet karşıtı kitlesel protestoları canlandırmayı değerlendiriyor
İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor
İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final
Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final
Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin konuştu:
Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin konuştu:
Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı
Kılıçdaroğlu: Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim
Kılıçdaroğlu: Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi