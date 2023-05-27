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İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor

İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor. Hükümet Konağı, artık Kasımpaşa'daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'nda hizmet verecek.

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Tarihi İstiklal Caddesinde 1996 yılından beri vatandaşlara hizmet vermekteydi. Konağın yeni adresi ise Kasımpaşa’da bulunan tarihi Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası oldu.

Binadan çıkarılan eşyalar bir kamyona yükleyip ardından yeni binası götürüldü. Hükümet Konağının içerisinde Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunuyordu.

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