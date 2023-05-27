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Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final

Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final

Spor Toto: 30 - Beykoz Belediyespor: 32 - Beykoz Belediyespor seride 1-0 öne geçti

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Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 32-30 yendi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 18-13 önde tamamladı. Spor Toto ikinci yarıda farkı eritmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-30'luk skorla galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Mayıs Salı günü Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor bu maçı da kazanırsa finale yükselecek. Spor Toto kazanırsa finalisti belirleyecek üçüncü ve son maç 31 Mayıs Çarşamba günü yine Sakarya'da yapılacak.

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