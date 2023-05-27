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Denizciler dikkat! Marmaris-Finike arasında denizlerde fırtına var!

Denizciler dikkat! Marmaris-Finike arasında denizlerde fırtına var!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Marmaris-Finike arasında fırtına uyarısında bulundu.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Denizlerimizde Finike - Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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