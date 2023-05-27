BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

Gökhan Türkmen evli mi, kiminle evli? Eşi Sinem Aksoy kimdir?

Gökhan Türkmen evli mi, kiminle evli? Eşi Sinem Aksoy kimdir?

Cumartesi akşamlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de sevilen isim Gökhan Türkmen olacak Özel hayatı ile de merak edilen Gökhan Türkmen İstanbul doğumlu, aslen Rizelidir ve 39 yaşında. 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenen Gökhan Türkmen'in iki tane çocuğu var.

Abone ol

Mahşer, Çatı Katı, Aşk gibi unutulmaz şarkıları seslendiren Gökhan Türkmen bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Gökhan Türkmen İstanbul doğumlu, aslen Rizelidir ve 39 yaşında. 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenen Gökhan Türkmen'in iki tane çocuğu var.

Gökhan Türkmen, lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 2014'te nikah masasına oturduğu Sinem Aksoy'a aşkını haykırdı. Eşiyle okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı!" ifadelerini kullandı

Gökhan Türkmen eşi kimdir?

Sinem Aksoy ile 2014'ten beri mutlu bir evlilik sürdüren, Nil Rona ve Leyla Ada adında iki kızı bulunan Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini yad etti.

Lisede eşiyle aynı sırayı paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı, Aksoy ile okul yıllarında çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Eşine 17 yıl sonra aşkını ilan eden Türkmen, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim… Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı! Kimse anlayamaz… Kimse de bilmez sana olan sevgimi… Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün. Gerek de yok seni özel kılmaya. Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim. Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın. Ciğerini bilirim; ama söylemem. Koca gözlerini bilirim ama bahsetmem. Ben senin her kalp atışını bilirim ama anlatmam. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın. Seni çok seviyorum, İlk günkü gibi… Son nefesimi verene dek!

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de seçim heyecanı! Hangi lider, nerede oy kullanacak? (Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener...)
Türkiye'de seçim heyecanı! Hangi lider, nerede oy kullanacak? (Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener...)
CHP iktidarı dönemindeki benzin karnesini göstererek sandığın önemini anlattı
CHP iktidarı dönemindeki benzin karnesini göstererek sandığın önemini anlattı
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland
Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland
Plastik atıklar dünyanın başına bela oldu!
Plastik atıklar dünyanın başına bela oldu!
Hükümet yetkilisi yok artık dedirtti! Telefonunu kurtarmak için yaptığına bakın
Hükümet yetkilisi yok artık dedirtti! Telefonunu kurtarmak için yaptığına bakın
Tunus’ta Gannuşi hapiste, Nahda Hareketi’nin binaları 1 aydır kapalı!
Tunus’ta Gannuşi hapiste, Nahda Hareketi’nin binaları 1 aydır kapalı!
Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Aracıyla çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü serbest bırakıldı
Aracıyla çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü serbest bırakıldı
Kayseri'de 13. kattan düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi
Kayseri'de 13. kattan düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi
TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi
TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi