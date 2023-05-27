Gökhan Türkmen evli mi, kiminle evli? Eşi Sinem Aksoy kimdir?

Cumartesi akşamlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de sevilen isim Gökhan Türkmen olacak Özel hayatı ile de merak edilen Gökhan Türkmen İstanbul doğumlu, aslen Rizelidir ve 39 yaşında. 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenen Gökhan Türkmen'in iki tane çocuğu var.

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Mahşer, Çatı Katı, Aşk gibi unutulmaz şarkıları seslendiren Gökhan Türkmen bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Gökhan Türkmen İstanbul doğumlu, aslen Rizelidir ve 39 yaşında. 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenen Gökhan Türkmen'in iki tane çocuğu var.

Gökhan Türkmen, lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 2014'te nikah masasına oturduğu Sinem Aksoy'a aşkını haykırdı. Eşiyle okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı!" ifadelerini kullandı

Gökhan Türkmen eşi kimdir?

Sinem Aksoy ile 2014'ten beri mutlu bir evlilik sürdüren, Nil Rona ve Leyla Ada adında iki kızı bulunan Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini yad etti.

Lisede eşiyle aynı sırayı paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı, Aksoy ile okul yıllarında çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Eşine 17 yıl sonra aşkını ilan eden Türkmen, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim… Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı! Kimse anlayamaz… Kimse de bilmez sana olan sevgimi… Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün. Gerek de yok seni özel kılmaya. Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim. Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın. Ciğerini bilirim; ama söylemem. Koca gözlerini bilirim ama bahsetmem. Ben senin her kalp atışını bilirim ama anlatmam. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın. Seni çok seviyorum, İlk günkü gibi… Son nefesimi verene dek!