Aracıyla çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü serbest bırakıldı

Konya'daki kazanın sürücüsü Cengizhan Uruç'un ifadesinden: - "Sağ şeritte araçla normal hızda seyir halindeyken lastik patladı. Bunu fark edince trafiği tehlikeye atmamak için güvenli bir yere geçerken arka lastik de patladı. Bu nedenle çekicinin önü yukarıya kalktı. Bu sırada üst geçide çarpmamla kaza gerçekleşti"

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Konya'da kullandığı sondaj makinesi yüklü çekicinin çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Cengizhan Uruç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Uruç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uruç'un emniyetteki ifadesinde, "Sağ şeritte araçla normal hızda seyir halindeyken lastik patladı. Bunu fark edince trafiği tehlikeye atmamak için güvenli bir yere geçerken arka lastik de patladı. Bu nedenle çekicinin önü yukarıya kalktı. Bu sırada üst geçide çarpmamla kaza gerçekleşti." dediği öğrenildi.

Öte yandan, yaralanan çocuğun Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cengizhan Uruç idaresindeki sondaj makinesi yüklü 42 DJ 468 plakalı çekici, 24 Mayıs'ta Karatay ilçesi Çataltömek Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'ndeki Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi'ne çarpmış, üst geçitteki Fatma Kübra Ç. (11) yaralanmıştı.