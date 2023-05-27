Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümü dolayısıyla Topkapı'da Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünde, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.

Dualar okunduktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır.

Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararı ile idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassı Ada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde Yassı Ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

Ayrıntılar gelecek...