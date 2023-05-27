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Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

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Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

Popüler tatil bölgesi Bodrum, ünlü isimlerin tatil keyfi dışında bazı işletmelerin uyguladığı yüksek ücretlerle de her yaz magazin gündemine geliyor. Bin TL'ye satılan lahmacun her yaz tartışmalara neden oluyor. Şarkıcı Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

Önceki akşam sahneye çıkan ve hayranlarıyla Betül Demir, gelenlere keyifli anlar yaşattı.

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Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

Sahneye çıktıktan sonra kısa bir mola veren Betül Demir, sahne arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

Demir, yaz aylarında Bodrum'da yaşanan lahmacun krizine dair konuştu.

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Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi

Betül Demir açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

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