Bin TL'ye satılıyordu! Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatını böyle değerlendirdi
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Popüler tatil bölgesi Bodrum, ünlü isimlerin tatil keyfi dışında bazı işletmelerin uyguladığı yüksek ücretlerle de her yaz magazin gündemine geliyor. Bin TL'ye satılan lahmacun her yaz tartışmalara neden oluyor. Şarkıcı Betül Demir, Bodrum'da lahmacun fiyatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Önceki akşam sahneye çıkan ve hayranlarıyla Betül Demir, gelenlere keyifli anlar yaşattı.
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Sahneye çıktıktan sonra kısa bir mola veren Betül Demir, sahne arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Demir, yaz aylarında Bodrum'da yaşanan lahmacun krizine dair konuştu.
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Betül Demir açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
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