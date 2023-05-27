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Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur

Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar. Vitrin süsü milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz" dedi. Bahçeli, "MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi yüreklerimiz mühürlü değildir. Neyi görürsek onu anlatırız. MHP gücünü inançlarından ve ilkelerinden almaktadır" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Anıtı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi.

Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar.

"Küçük insanların büyük davası olmaz"

Küçük insanların büyük davası olmaz, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp palazlandıklarında yuvasını taşa tutanlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Ne ibret verici bir hakikattir ki 3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömür boyunca yakalarında kara leke gibi asılı kalacaktır.

"Vitrin süsü milliyetçilerle, defolu milletseverlerle Türk milletinin işi olmaz"

Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Çakma milliyetçilerle kandil dağını tanrı dağına reva gören mağara milliyetçilerle vitrin süsü milliyetçilerle defolu milletseverlerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz.

Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi.

"MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur"

Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile "Vatan sağolsun" dediler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Mücadeleleri mücadelemizdir. Gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin, "Vatan sağolsun" diyerek gözyaşını içine akıtmışların davası bizim davamız. 

Azalmayan tuzaklara direnişin adıdır bizim davamız. MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi yüreklerimiz mühürlü değildir. Neyi görürsek onu anlatırız. MHP gücünü inançlarından ve ilkelerinden almaktadır. 

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