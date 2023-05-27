BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  DÜNYA

Rusya’da çalışan yüzlerce Alman memur ülkeden ayrılmak zorunda

Rusya’da çalışan yüzlerce Alman memur ülkeden ayrılmak zorunda

Rusya’da çalışan diplomat, öğretmen ve Goethe Enstitüsü çalışanı gibi yüzlerce Alman memurun ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi.

Abone ol

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus istihbarat servislerinin Almanya'daki varlığının azaltılmasıyla bağlantılı olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, nisanda ülkedeki Alman temsilciliklerinde ve aracı kuruluşlarda çalışan personel sayısına sınırlama getirme kararı aldı.

Haberde, Rusya’nın gelecek aydan itibaren uygulayacağı karardan Alman diplomatların yanı sıra özellikle Moskova’da Alman okulundaki öğretmenler ve çok sayıda Goethe Enstitüsü çalışanının etkilendiği; ülkeden ayrılmak zorunda kalan memur sayısının birkaç yüz olduğu kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının bu tek taraflı, gerekçesiz ve anlaşılmaz karar karşısında, "Hükümetin, Rusya'daki aracı kuruluşlarda asgari düzeyde çalışan bulundurmayı ve diplomatik varlığını sürdürmeyi sağlamakla ilgilendiği" açıklamasını yaptığı aktarıldı.

Almanya ve Rusya son dönemde çok sayıda diplomatı karşılıklı sınır dışı etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'de bin 400 arı kovanı dağıtıldı, hedef mevcut 80 bini 250 bine çıkarmak
Kırklareli'de bin 400 arı kovanı dağıtıldı, hedef mevcut 80 bini 250 bine çıkarmak
Meme protezi yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler
Meme protezi yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler
Gaz kokusunu alamadığı için yanan adam uyardı: Ben yandım, siz yanmayın!
Gaz kokusunu alamadığı için yanan adam uyardı: Ben yandım, siz yanmayın!
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Hakkari'de yeni bir örümcek türü keşfedildi
Hakkari'de yeni bir örümcek türü keşfedildi
Karneler hangi gün alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Karneler hangi gün alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Bakan Varank, teleferikle çıktığı Uludağ'da gençlerle buluştu
Bakan Varank, teleferikle çıktığı Uludağ'da gençlerle buluştu
Kılıçdaroğlu seçime saatler kala yeni vaadini açıkladı futbolseverler bayram edecek!
Kılıçdaroğlu seçime saatler kala yeni vaadini açıkladı futbolseverler bayram edecek!
Saraybosna'daki "Ferhadiye Katliamı"nda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Saraybosna'daki "Ferhadiye Katliamı"nda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
Başkent Ankara'da 15 kilo 880 gram eroin ele geçirildi
Başkent Ankara'da 15 kilo 880 gram eroin ele geçirildi
ABD: Çinli ajanlar, Falun Gong hareketini dağıtma planı için rüşvet verdi
ABD: Çinli ajanlar, Falun Gong hareketini dağıtma planı için rüşvet verdi
Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü
Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü