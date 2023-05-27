Başkent Ankara'da 15 kilo 880 gram eroin ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 kilo 880 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Abone ol
Uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik önleme çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilo 880 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.