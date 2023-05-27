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Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama

Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “iktidarın kendilerine destek vermesi için İmralı’yla ve Kandil’le görüşmeler yaptığını” iddia etti.

Fox TV’de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan’la görüşmelerin bir kamu görevlisi tarafından yürütüldüğünü söyleyerek  “İsim açıklamam doğru olmaz, kamu görevlisinin ismini açıklamam doğru değil.” dedi.

İddialara ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"PKK'nın desteğini gizlemek için"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."

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