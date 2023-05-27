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Bingöl’de kamyone tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de kamyone tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Makber mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ALR 35 plakalı tır ile 62 AAC 295 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise araçta sıkıştı.

Bölgeye giden Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan sürücü tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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