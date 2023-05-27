BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması internete sızdı iddiası!

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması internete sızdı iddiası!

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddia edilen bir forma tasarımı sosyal medyada paylaşıldı. Formanın tasarımı 1997-98 sezonunu hatırlatırken üzerinde 5 yıldız bulunması dikkat çekti.

Abone ol

Ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 futbol sezonunda evinde giyecekleri formanın internete sızdığı öne sürüldü.

Şu sıralar sosyal medyada dolaşan forma 1997-1998 sezonunda giyilen formaya benzetilirken kimi taraftarlar tasarımını oldukça beğenirken, kimi taraftarlar beğenmedi. Formada 5 yıldız olduğu görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atarak 2023-2024 sezonundan itibaren formalarında 5 yıldız olacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Sporcu İsmet Durmuş Avrupa Şampiyonu oldu
Milli Sporcu İsmet Durmuş Avrupa Şampiyonu oldu
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
Murat Kurum: 81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık
Murat Kurum: 81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık
Rus ve Ukraynalı uzmanlar Bahmut şehrinin önemini anlattı
Rus ve Ukraynalı uzmanlar Bahmut şehrinin önemini anlattı
Seçim günü Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Seçim günü Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yarın AVM'ler açık mı, kaçta açılıp kapanacak? Seçim günü AVM çalışma saatleri
Yarın AVM'ler açık mı, kaçta açılıp kapanacak? Seçim günü AVM çalışma saatleri
"Hız yapmak" trafik kazalarındaki başlıca kusurlar arasında
"Hız yapmak" trafik kazalarındaki başlıca kusurlar arasında
LGS sınavına girecek çocukların ailelerine "Evde olağanüstü hal ilan etmeyin" uyarısı
LGS sınavına girecek çocukların ailelerine "Evde olağanüstü hal ilan etmeyin" uyarısı
Erdoğan'ı bekleyen tehlike 14 Mayıs'ı bilen Hilmi Daşdemir iki detayı paylaştı
Erdoğan'ı bekleyen tehlike 14 Mayıs'ı bilen Hilmi Daşdemir iki detayı paylaştı
Trakya Üniversitesi Hastanesindeki ameliyathaneler yenilendi
Trakya Üniversitesi Hastanesindeki ameliyathaneler yenilendi
DGS başvuru yapma tarihleri, kaç gün sürecek? DGS başvurusu ne zaman biter?
DGS başvuru yapma tarihleri, kaç gün sürecek? DGS başvurusu ne zaman biter?
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü