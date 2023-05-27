Fenerbahçe'nin yeni sezon forması internete sızdı iddiası!

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddia edilen bir forma tasarımı sosyal medyada paylaşıldı. Formanın tasarımı 1997-98 sezonunu hatırlatırken üzerinde 5 yıldız bulunması dikkat çekti.

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Ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 futbol sezonunda evinde giyecekleri formanın internete sızdığı öne sürüldü.

Şu sıralar sosyal medyada dolaşan forma 1997-1998 sezonunda giyilen formaya benzetilirken kimi taraftarlar tasarımını oldukça beğenirken, kimi taraftarlar beğenmedi. Formada 5 yıldız olduğu görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atarak 2023-2024 sezonundan itibaren formalarında 5 yıldız olacağını açıklamıştı.