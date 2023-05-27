Erdoğan'ı bekleyen tehlike 14 Mayıs'ı bilen Hilmi Daşdemir iki detayı paylaştı

OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, Ümit Özdağ'ın desteği ve Kılıçdaroğlu'nun Babala TV yayınına katılmasının seçmeni konsolide edip sandığa götürebileceğini yazdı. Cumhur ittifakı seçmeni için rehavet uyarısı yapan Daşdemir, "Sonuç olarak, her zaman söylediğimiz gibi seçmen kitlesini sandığa taşıyabilen seçimi kazanacak." dedi.

Abone ol

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu kimi kazanacağı merak konusu. Seçim ikinci tura kalınca Sinan Oğan'a verilen oyların kime gideceği önem kazandı.

Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararı sonrası seçim sonuçlarına olası etkilerini 14 Mayıs seçimlerini bilen anketçilerden OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, tv100'deki yazısında paylaştı.

"Özdağ desteği ve Babala TV yayını seçmeni konsolide edip sandığa götürebilir"

"Konsolide edebilirse seçimde belirleyici olma potansiyeli var" diyen Daşdemir, "Ama 28 Mayıs seçimleri için daha da önemli olanın adayların seçmenini sandığa taşıyabilmesinde olduğu görülüyor. Zira, Kılıçdaroğlu taraftarlarının oluşturulan ‘’Kazanıyoruz, öndeyiz’’ algısından sonra hayal kırıklığına uyguladıklarını gördük. Bu kitlenin sandığa gitmeme ihtimalleri güçlü. Ancak, Ümit Özdağ’ın desteğini açıklaması ve Babala TV yayınına katılması kendi seçmenini konsolide edip sandığa götürebilir." ifadelerine yer verdi.

"Seçmen kitlesini sandığa taşıyabilen seçimi kazanacak"

Aynı şekilde Erdoğan’ın seçmeninin de ‘’Nasıl olsa öndeyiz ve Sinan Oğan da bize destek açıkladı kazanırız’’ düşüncesiyle hareket edip sandığa gitmeme ihtimallerinin oldunu yazan Daşdemir, "İstanbul’da sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan seçmenlerin özellikle AK Parti seçmeninin ağırlıklı olduğu Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçeler olduğu görülüyor" uyarısını yaptı ve yazısını "Sonuç olarak, her zaman söylediğimiz gibi seçmen kitlesini sandığa taşıyabilen seçimi kazanacak." diyerek tamamladı.

Hlimi Daşdemir'in yazısının tamamı