İzmir'de geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Gaziantep’te narkotik operasyonu: 17 kişi gözaltında

Eskişehir'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

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AB'den Twitter'a "sorumluluk" uyarısı

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

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