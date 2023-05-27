Yarın seçimde oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı 2023 kaç para?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi? soruları merak konusu oldu. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmama cezasına ilişkin detaylar...

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2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler 2. tura kalmıştı.

Seçimde oy kullanmama cezası, 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme geldi. Türkiye'de yurt içinde kurulan 191 bin 885 sandıkta 60 milyondan fazla seçmen oy verme işlemlerini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimine saatler kala gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kuralları ile oy kullanmama cezasına çevrildi. İşte 2023 seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında merak edilenler...

Seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Oy kullanmama cezası

Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Oy kullanmama cezası nereye ödenir?

İkinci tur seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.