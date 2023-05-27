Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okula bir rehber öğreten atamasının yapılacağını söyledi.

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Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin psikolojik danışmanlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmasını ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.