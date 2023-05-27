Kahramanmaraş Nurhak’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

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Asrın felaketi sonrası yıkımın yaşandığı ilçelerden biri Nurhak'ta da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Deprem sonrasında incelemesi tamamlanan binalar ve bağımsız bölümlerin yıkım işlemleri sürüyor. Eskiköy, Pınarbaşı ve Kullar Mahallelerinde devam edilen yıkım çalışmalarında binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahasına taşınıyor. Yıkım işlemleri esnasında ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız,“Nurhak’ta ağır hasarlı binaları yıkmaya devam ediyoruz. Kırsal mahalleler 215 bina yıkıldı. Merkez mahalleler 43 bina yıkıldı. Yıkımlar; Eskiköy, Pınarbaşı ve Kullar Mahallerinde devam edecektir” ifadelerini kullandı.