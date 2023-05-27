28 Mayıs'ta düzenlenecek 2. tur seçimi öncesinde seçim yasakları yeniden gündeme geldi. Peki, seçim günü yasakları nelerdir? Yarın marketler açık mı, seçim günü marketler kaça kadar açık olacak? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

Abone ol

Seçim günü yasakları, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi gündeme geldi. 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için geri sayım devam ederken seçim yasaklarının neler olduğu ve yasakların ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte 2023 seçim günü yasaklarına dair bilgiler...

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde dört adaydan herhangi birinin yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.

Seçim yasakları ne zaman başlar?

28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.

İşte madde madde seçim yasakları

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.