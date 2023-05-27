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Emin Çapa canlı yayında böyle çıldırdı! Tayyip Erdoğan kazandıkça çıldırıyorlar

Emin Çapa'nın Halk TV'deki garip hareketleri gündem oldu. Seçim sonuçlarıyla sarsılan muhaliflerin ruh halini yazar Cem Küçük, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında değerlendirdi.

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Can Ataklı'nın dediği tutmadı. Sel oldu, yangın, salgın, kriz ve deprem bile oldu ama İktidar yerini korudu. Saros araştırma anketinde 2. Tur anket sonucu %53.1 Erdoğan %46.9 Kılıçdaroğlu Optimar'ın anketi de yine aynı şekilde.

İktidarı deviremeyen muhalefetin çaresizliği beden diline yansımışş durumda. Son olarak Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarındaki tuhaf hareketi konuşuluyor. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan yazar Cem Küçük, "Pazartesi en çok iş yapacak kesim psikiyatırlar. Başta Emin Çapa. O kadar inandılar ki kazanacaklarına. İnsaları tehdit etmekten yargılamakla korkutmaktan vakit bulup projelerini anlatsaydınız daha farklı olurdu. Delirdi hakikaten aklı gitmiş ya." dedi.

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