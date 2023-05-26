BIST 4.581
DOLAR 19,95
EURO 21,37
ALTIN 1.248,73
HABER /  GÜNCEL

Türk Telekom, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti

Türk Telekom, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray'ı 94-85 yendi.

Abone ol

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom ile Galatasaray, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede kazanan 94-85'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Başkent ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 16. maçını kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türk Telekom, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

Türk Telekom soyunma odasına önde girdi

Karşılaşmaya her iki takım da boyalı alanı kullanarak başladı. Dış şutlarda üst üste isabetler bulan Türk Telekom, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Ennis ve Sadık Emir'le sayılar üreten Galatasaray'a Grant'in basketleriyle karşılık veren Türk Telekom, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-16. Başkent temsilcisi, Sestina'nın dış şutlarıyla farkı 15. dakikada 14'e (34-20) yükseltti. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 1'e (38-37) indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Ankara temsilcisi, ilk maçı kazandı

Üçüncü çeyreğe Sadık Emir Kabaca'nın potaya giderek bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray, 25. dakikada öne geçti: 52-53. Grant ve Sestina'nın sayılarıyla üstünlüğü tekrar ele geçiren başkent temsilcisi, final periyoduna 69-63 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Türk Telekom, Grant'in sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı: 80-68. Sadık Emir'in savunma ve hücumdaki oyunuyla Galatasaray, 37. dakikada farkı 5'e indirdi: 82-77.

Bouteille ve Grant'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 38. dakikada Türk Telekom, farkı bir kez daha çift hanelere (88-77) yükseltti. Başkent temsilcisi, son bölümde hata yapmadı ve sahadan 94-85'lik galibiyetle ayrıldı.

Son çeyrek gerginlik oldu

Maçın son çeyreğinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Saha içi koltuklarında oturan taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik sorumluları o bölgeye gelerek bir kişiyi uyardı.

Saha içi koltuklarında maçı takip eden Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, son çeyrek başlamadan yerini değiştirerek sarı-kırmızılı kenar yönetiminin olduğu alana geldi.

Yaşanan gerginlik sonra Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Erden Timur'un yanına gelerek kısa bir konuşma yaptı. Kıraç ve Timur'un konuşmasından sonra oyun tekrar başladı.

Öte yandan maçın başında düzenlenen törende, normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones'a plaketi takdim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bilgin açıkladı: Amacımız bütün çalışanları enflasyona karşı korumak
Bakan Bilgin açıkladı: Amacımız bütün çalışanları enflasyona karşı korumak
Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi
Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Şırnak'ta yeni petrol kuyusu keşfedildi! 10 kat daha büyük
Şırnak'ta yeni petrol kuyusu keşfedildi! 10 kat daha büyük
Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek
Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek