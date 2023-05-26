BIST 4.581
DOLAR 19,96
EURO 21,38
ALTIN 1.250,27
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı ile birlikte EYT düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi. Ekonomi programımız planlı şekilde işliyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter." mesajını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Şırnak'ta yeni petrol kuyusu keşfedildi! 10 kat daha büyük
Şırnak'ta yeni petrol kuyusu keşfedildi! 10 kat daha büyük
Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek
Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek
Fenerbahçe duyurdu! Arda Güler'den 2 yıllık imza
Fenerbahçe duyurdu! Arda Güler'den 2 yıllık imza
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi
Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi
Borsa İstanbul günü 4.580,67 puandan tamamladı
Borsa İstanbul günü 4.580,67 puandan tamamladı