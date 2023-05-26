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Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek

Şivan Perver'den HDP'nin çağrısına destek

HDP'nin "Sandığa gidin, Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısına Şivan Perver'den destek geldi. Perwer, Kürdistan hayalini gerçekleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi.

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Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yapılacak seçimlerde adaylara her gün farklı isimlerden destek açıklamaları geliyor. Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin açıklaması yapan Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa gidin çağrısı yapan Perver, "Türklerin ne hakkı var Kürtlerin bu tarihsel ve toplumsal güzelliklerini yok etmeye? Bu bir kere insani bir şey değil. Ahlak dışı bir şeydir. Böyle bir ülke gelişemez, demokrasiye de kavuşamaz.” diye konuştu."Bizim liderimiz halen hapiste"

Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olmazsa Kürt halkının geleceği perişandır. Kuzey Kurdistan, dört parçanın anasıdır. Kuzeyde gerçekleşen demokrasi dört parçayı da etkileyecektir. Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste. Ziyaretlerine bile gidemiyoruz. Hani Türkiye’de demokrasi nerede. İnsan dışı bir yönetim vardır. Kürtler hangi düşüncede olursa olsun birleşmelidir."

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