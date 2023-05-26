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New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

ABD polisi, New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık'ı operasyonla yakaladı.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yapılan saldırı, gece saat 03.14'te oldu.

Bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Görüntüleri ortaya çıktı

Çok geçmeden New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bu kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıdı.

Saldırı, Türk makamlarını da harekete geçirdi.

Kimliğini, Türk makamları tespit etti

Görüntülerin ardından bu kez saldırganın kimliği belirlendi.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Operasyonla yakalandı

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Bugün de beklenen haber geldi. ABD polisi, saldırganı düzenlediği operasyonla yakaladı.

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