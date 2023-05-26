BIST 4.583
DOLAR 19,98
EURO 21,39
ALTIN 1.246,53
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası

Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışma kapsamında kentte yeni evlenecek çiftlerin eksik ev eşyaları karşılanıyor.

Abone ol

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir süre önce duyurduğu "Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden" projesine başvuran kentteki 18-30 yaş aralığındaki yeni evli çiftler, talep ettikleri eşyaları teslim almaya başladı.

Şu ana kadar 7 binin üzerinde çiftin başvurduğu proje kapsamında 200 çifte destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, gazetecilere, kent genelinde yılda yaklaşık 20 bin çiftin evlendiğini söyledi.

Bu çiftlerden ihtiyaç duyanlarına destek olmak için harekete geçtiklerini, bu kapsamda başvuruların uygun görülmesi halinde gerekli eşyaların evlerine kadar teslim edildiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Projede gençlerimiz mutlu ailelerde, mutlu yuvalarını kurarken biz de bu mutluluklarına bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Haliyle başvurusu alınan genç çiftlerimizin beyaz eşyalarını taşımaya başladık. Evlenecek yeni çiftlerimiz, başvurularını yaparak şartları da uygun olması halinden bu destekten faydalanabiliyorlar. Bu destek, bizler için çok önemli. Çünkü mutlu aileler, mutlu toplumları oluşturuyor. Mutlu toplumlar da mutlu devletleri oluşturuyor. Biz aile kurumuna, çok önem veriyoruz."

Destekten faydalanan Yalçın Sağ ise projeden memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Haluk Levent şikayette bulunmuştu, Deniz Akkaya ifade verdi! "Bu adama para teslim etmeyin"
Haluk Levent şikayette bulunmuştu, Deniz Akkaya ifade verdi! "Bu adama para teslim etmeyin"
Kafese düşen yaşlı adamı 40 timsah paramparça etti
Kafese düşen yaşlı adamı 40 timsah paramparça etti
Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası
Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası
TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi
3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...
3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...
Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?
Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?
Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar
Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar
İstanbul Esenler'de öldürülen Pakistanlının katil zanlıları yakalandı
İstanbul Esenler'de öldürülen Pakistanlının katil zanlıları yakalandı