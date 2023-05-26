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3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!

3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!

İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan Manchester City, deneyimli kalecisi Scott Carson’ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

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Premier Lig şampiyonu Manchester City, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle başladı. Maviler, İngiliz kalecisi Scott Carson’ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Manchester City’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eldivenin, 2024 yılının yaz ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.

2005 yılında İstanbul’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Liverpool kadrosunda yer alan Scott Carson, bu yıl yeniden İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City’nin kadrosunda bulunacak.

3 yılda yalnızca 2 kez forma giyebildi

Manchester City takımında 3 yıldır bulunan Scott Carson, Pep Guardiola'nın tercihiyle yalnızca 2 kez forma şansı bulabildi. Takımın en az maaş kazanan oyuncularından biri olak Scott Carson, Manchester City'de mutlu olduğunu açıkladı.

Topa dokunmadan 6 kupa kazandı

Manchester City'de bulunduğu 3 yılda toplam 6 kupa kazanan Scott Carson, bu istatistikle Premier Lig'deki çoğu oyuncudan daha çok kupa kazanmış konumunda bulunuyor. Manchester City taraftarlarının çok sevdiği Scott Carson, 2011 ile 2013 yılları arasında Bursaspor'da forma giymişti. 2013 yılında 800 bin euro karşılığında Bursaspor'dan Wigan'a transfer olan Scott Carson'ın Türkiye serüveni böylece sona ermişti.

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