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Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası

Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba 15 yıl, oğlu ise 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mustafa İçöz'ün silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.

İçöz'ün yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanıkların kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık Mehmet Özkarslı ise duruşmadaki savunmasında, olayın aniden geliştiğini ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Sanık Ahmet Özkarslı da olayın bir anda geliştiğini anlatarak, "Maktulün tehdit etmesi sonucu bir anda sinirime hakim olamadım. Önce yere sıkacaktım, mermiler sekerek maktüle isabet etmiştir. Ben vurmasaydım o eve gidip silah alıp bizi vuracaktı. Adaletinize güveniyorum, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Sanık Ahmet Özkarslı'ya kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı kasten öldürmeden 25 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 1 yıl 8 ay olmak üzere 26 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

Sanık baba Mehmet Özkarslı'yı ise önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ardından suçun tahrik altında işlenmesi ve geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurularak sanığa verilen cezayı 15 yıla düşürdü.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle geçen yıl 18 Ekim'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla yaralamış, hastaneye kaldırılan İçöz kurtarılamamıştı. Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı ise tutuklanmıştı.


Yargılama devam ederken jandarma ekiplerince sanıklara ait köydeki bakkal dükkanından alınan güvenlik kamerası görüntüleri, mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu.

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