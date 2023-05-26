New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 32.795,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarak 4.156,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kazançla 12.736,42 puana yükseldi.

ABD'de devam eden borç limiti müzakereleri ve açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, borç limitini konusunda anlaşmaya yaklaşıldığı beklentilerinin endekslerin pozitif seyrinde etkili olduğunu ancak enflasyonun beklenenden biraz daha sıcak olduğuna dair işaretlerin kazançları sınırladığını söyledi.



Ülkede kişisel tüketim harcamaları, nisanda aylık yüzde 0,8 ile beklenenden fazla artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de nisanda aylık bazda yüzde 1,1 artarak beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.



Ülkede mal ticareti açığı, nisanda aylık bazda yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.



ABD Temsilciler Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti müzakerelerinde henüz anlaşmanın olmadığını belirterek, zor olsa da bu konuyu sonuçlandırana kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Öte yandan, konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray ile Kongre müzakerecilerinin borç limitini iki yıllığına yükseltmek için bir uzlaşma anlaşmasına yakın oldukları belirtildi.